В Ростовской области субсидии закрытому аэропорту Платов оставят на уровне 2022 года

Финансовую поддержку недействующим аэрогаваням собираются продолжить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аэропорту Платов, как и другим временно закрытым воздушным узлам, субсидии оставят на уровне 2022 года. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

- Планируются такие же объемы, как это происходило в 2022 году. Методику расчета и проект постановления уже отправили в Минтранс, - сказал Александр Нерадько.

Планы относительно продления финансовой поддержки озвучивали также на прошлой неделе. По данным Росавиации, на субсидии в за предыдущий период потратили около 6,7 млрд рублей.

Напомним, в феврале 2022 года для гражданских самолетов закрыли часть воздушного пространства на юге и в центральной части России. Сейчас, кроме Ростова-на-Дону, рейсы не принимают в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

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