Новые школы собираются построить в Суворовском и на бывшем вертолетном поле Ростова-на-Дону

До 2025 года в Суворовском собираются возвести два школьных комплекса и четыре детсада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону планируют построить целый ряд новых школ и детских садов. Об этом сегодня, 15 февраля, в своем микроблоге сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В 2023 году завершат разработку проектной документации на строительство двух школ на 1420 учащихся. Здания должны возвести на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (учебное заведение на 1120 учащихся) и на 26-й линии (начальная школа на 300 учащихся и детский сад на 160 мест), - написал Алексей Логвиненко.

Также, по словам главы администрации, во втором микрорайоне Суворовского должны приступить к возведению школы на 1200 мест. Там же в июне завершат установку еще одного модульного здания на 400 школьников.

- Для развития социальной инфраструктуры активно привлекаются инвестиционные вложения. Например, до 2025 года в Суворовском за счет застройщика планируется строительство двух школьных комплексов и четырех детских садов. Два дошкольных учреждения и один школьный комплекс строят уже сейчас, - добавил Алексей Логвиненко.

Городские власти также ожидают, что инвесторы возведут в 4 и 9 микрорайоне Левенцовки школьный комплекс на 1000 мест, три детсада, школу на 1111 мест и поликлинику на 250 посещений в смену.

В 8 микрорайоне застройщика обязали возвести детский сад на 270 мест и школу на 1100 учащихся. На данный момент ведется проектирование этих объектов.

Кроме того, в рамках инвестпроекта по жилой застройке Левобережной уже разработали проект строительства школы на 1100 мест. Также собираются подготовить документацию на детский сад, рассчитанный на 200 мест.

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