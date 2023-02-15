В Ростовской области 23 февраля пройдет премьера фильма «Нюрнберг»

В регионах показ фильма стартует с 23 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области в День защитника Отечества состоится широкий показ первого игрового фильма о Международном военном трибунале в Нюрнберге. Кинокартина создана при поддержке Российского исторического сообщества. Президент РФ Владимир Путин 18 января рассказал о созданной картине российскими кинематографистами на основе реальных событий.

- Этот фильм, безусловно, надо посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил, - поделился Президент.

Фильм показывает то, как перед «судом народов» предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях. Кино раскрывает их злодеяния и замыслы против человечности и геноциде. Именно Нюрнберг оказал колоссальное влияние на последующее формирование политической карты мира. За основу сценария был взят роман историка и правоведа Александра Звягинцева «На веки вечные». Автор раскрыл историю переводчика на процессе в составе советской делегации Игоря Волгина. Герой на улице Нюрнберга знакомится с русской девушкой Леной. Между ними зарождаются сильные чувства, а их любви предстоит пройти множество сложных испытаний. Зрители станут свидетелями противостояния отечественных и западных спецслужб. Режиссером кинокартины стал Николай Лебедев. Он известен фильмами «Легенда №17», «Экипаж» и «Звезда».

Главные роли сыграют Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Игорь Петренко и другие актеры.

Отметим, что в донской столице специальный показ прошел 8 февраля в Доме офицеров ЮФО. Выступая в Ростове, в преддверии 80-летия освобождения города от немецких захватчиков, Александр Звягинцев отметил:

- Мы это очень хорошо видим на примере Прибалтики, Украины. Когда вчерашние рецидивисты уголовники становятся героями нации. А Нюрнбергский процесс является последней битвой Второй мировой войны, где будут расставлены все точки над „i“ и четко демонстрируется, кто является агрессором. И в фильме это все очень хорошо показано.

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