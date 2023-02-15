Менеджер из Ростова после личной драмы похудела и стала моделью

После преображения Анастасию даже не узнала родная дочь. Фото: из архива героини публикации

Жительница Ростова, 30-летняя Анастасия Прилепская, живет полной жизнью: занимается любимым делом, воспитанием дочери, собой, а еще наслаждается женским счастьем с любимым мужем. Но так было не всегда. Перед тем, как стать мамой, она прошла через много трудностей.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К МАТЕРИНСТВУ

- Прежде чем забеременеть и выносить ребенка, я обошла много врачей. Потратила на это не один год. Были и истерики, и нервные срывы. Спасалась работой. До декретного отпуска была менеджером по продажам мебели. Чтобы не думать постоянно о том, что никак не могу забеременеть, я стала настоящим стахановцем. Постоянно повышала показатели нашего отдела продаж. Только сейчас понимаю, что это был защитный механизм, бегство от проблемы, - рассказывает Анастасия.

Когда тест показал две полоски, счастью супругов не было предела. Но выносить ребенка оказалась не так просто.

- Постоянно были на связи с врачами. Соблюдала все рекомендации, но дочь родилась раньше положенного времени, на 32 неделе беременности. У ребенка была экстремально низкая масса тела – 1 килограмм 440 граммов. Дочь лежала в реанимации. Я точно и не помню, что происходило в тот период. Жила на каком-то автопилоте, - продолжает женщина.

Ростовчанке подобрали образ и сделали стильную укладку. Фото: из архива героини публикации

ЗАБЫЛА О СЕБЕ

После того, как малышку выписали из роддома, еще год Анастасия ходила с ней по врачам.

- Я тогда забыла о себе как о женщине и жене. Спасибо мужу, который был рядом и поддерживал во всем. Был очень трудный период, - говорит Анастасия.

С таким ритмом жизни у женщины исчезли из гардероба платья. Если раньше она ходила с распущенными локонами, то сейчас стала все чаще собирать волосы в хвост. С 75 килограммов поправилась до 112.

- Справедливости ради, скажу, что было и хорошее: во–первых, проблемы со здоровьем дочери ушли в прошлое, во-вторых – я начала печь красивые торты. С них, собственно, и началось мое преображение, - рассказывает собеседница.

«РАЗБУДИТЬ В СЕБЕ ДЕВОЧКУ»

Однажды Анастасия, листая соцсети, попала на страницу к ростовской модели plus-size Ксении Усолкиной.

- Мне понравился ее контент, и я подписалась на страницу. Однажды Ксения устраивала конкурс красоты, и я предложила ей в качестве подарка испечь торт с короной. Так мы и познакомились. Ксения сказала, что я красивая, а также предложила пройти у нее в школе обучение. Я согласилась, но не потому, что планировала стать моделью. Просто хотела разбудить в себе девочку, - продолжает Анастасия.

Ксения Усолкина ( на фото - слева) и Анастасия познакомились благодаря тортам. Фото: предоставлено героиней публикации

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

А однажды модель предложила ученицам пройти проект «Перезагрузка».

- Он подразумевал полное преображение, причем и внешнее, и внутреннее. С победительницей кастинга на участие в «Перезагрузке» должны были работать психолог, стилист по волосам, представитель магазина одежды, визажист и массажист. Я пошла на кастинг. Но я мечтала не о том, чтобы измениться внешне. Просто история с беременностью не отпускала меня. Несмотря на то, что трудности были позади, вопросы родственников о том, когда родим второго, доводили до слез. И так вышло, что жюри выбрало меня для участия в проекте, - продолжает Анастасия.

Специалисты работали с ростовчанкой два месяца. За это время она проработала психологические травмы.

- Благодаря курсу аппаратного массажа, который делала Катя Хрипякова, уменьшилась в объемах на семь сантиметров. Стала блондинкой с жемчужным оттенком волос. До этого волосы были с желтизной, - улыбается она.

Но это – не все изменения.

- Мой финальный выход в красивом наряде, с макияжем, наращенными ресничками, в желтых туфлях-шпильках вызвал настоящий вау-эффект, - продолжает ростовчанка.

В тот день поддержать изменившуюся кардинально Анастасию пришли подруги, муж, дочь и свекровь.

- Доченька меня даже не узнала, когда увидела, - рассказывает участница проекта. - А я смогла почувствовать себя настоящей моделью, хотя изначально такой цели перед собой не ставила.

После преображения жизнь Анастасии тоже изменилась.

- Я стала увереннее в себе, стала общаться со старыми знакомыми, сейчас собираюсь возобновить занятия спортом. А еще мы с мужем вновь стали ходить на свидания, и это прекрасно, - улыбнулась женщина.

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