По словам исполнителя, организаторы переносили концерт уже 4 раза
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону отменили концерт Александра Реввы 15 февраля. Об этом исполнитель сообщил на своей официальной странице в социальной сети. Причиной отмены выступления стали технические проблемы.
По словам исполнителя, организаторы переносили концерт уже 4 раза из-за пандемии коронавируса.
- И тут снова очередной перенос - на осень 2023-го. В ближайшие дни организаторы объявят новые даты концертов. Все ранее купленные билеты будут действительны, – рассказал Александр Ревва.
Отметим, что концерт исполнителя отменили и в Краснодаре. Выступление было запланировано на 16 февраля.
Напомним, что недавно аналогичная ситуация произошла с концертом известной среди молодежи исполнительницы Инстасамки. Ее выступление должно было состояться 17 марта. Организаторы сообщили, что концерт пройдет в следующем году. Даты пока неизвестны.
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