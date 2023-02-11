В Ростове отменили концерт Инстасамки

Инстасамка не споет на ростовской сцене в этом марте. Фото: соцсети артистки

В донской столице отменили концерт исполнительницы Дарьи Зотеевой, которая выступает под псевдонимом Инстасамка. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили организаторы концерта.

Она должна была дать концерт в донской столице 17 марта. Однако в этот день шоу не состоится.

Организаторы говорят, что концерт перенесли на год, и предлагают не сдавать билеты.

- К сожалению, мы вынуждены перенести концерты на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу, - написали в официальном обращении к поклонникам Дарьи Зотеевой.

К слову, ростовчане критично отнеслись к тому, что артистка приедет в донскую столицу. Об этом горожане писали в соцсетях, аргументируя свое мнение тем, что творчество певицы может негативно повлиять на воспитание подрастающего поколение.

Ранее концерт Инстасамки был отменен в Краснодаре и в ряде других городов.

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