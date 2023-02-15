В Цимлянском районе откроется Дубравненская школа после капитального ремонта

Кабинеты оснащены современным оборудованием и мебелью. Фото: правительство Ростовской области

В Цимлянском районе после капремонта откроется Дубравненская школа. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Учреждение входит в число участников федерального проекта по модернизации школьных систем образования государственной программы РФ «Развитие образования». Так, в школе не только прошел капитальный ремонт, но и оснастили современными средствами обучения и воспитания.

На все необходимые работы выделили больше 85 млн рублей, из которых 33,7 млн рублей - из федерального бюджета. На оснащение школы выделили порядка 8 млн рублей, из них 6,7 млн – федеральный бюджет. В ходе оформления образовательного пространства учитывалось мнение педагогов и самих учеников. Так, в скором времени школа вновь откроет свои двери для 104 учеников поселка.

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(Подробности)