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НовостиОбщество15 февраля 2023 15:11

Средняя зарплата в Ростове-на-Дону повысилась до 48,5 тысячи рублей

Такие данные приводят городские власти
Ангелина СКИБА
Уровень оплаты труда подсчитали по итогам 10 месяцев 2022 года

Уровень оплаты труда подсчитали по итогам 10 месяцев 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя заработная плата жителей Ростова-на-Дону в 2022 году повысилась на 10,6 %. Об этом говорится в проекте отчета главы администрации донской столицы. Документ с итоговыми цифрами будет представлен на заседании городской думы.

- Среднемесячная начисленная заработная плата за 10 месяцев увеличилась на 10,6 % и достигла 48,5 тысячи рублей, - говорится в отчете.

При этом утверждается, что на протяжении года в городе наблюдалась положительная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы снизился в два раза и составил 0,3 %.

Добавим, ранее региональные власти сообщали, что оплата труда за январь-октябрь 2022 года составила 43,2 тысячи рублей. Этот уровень оказался на 13,5 % выше, чем за такой же период 2021 года.

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