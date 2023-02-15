Средняя зарплата в Ростове-на-Дону повысилась до 48,5 тысячи рублей

Уровень оплаты труда подсчитали по итогам 10 месяцев 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя заработная плата жителей Ростова-на-Дону в 2022 году повысилась на 10,6 %. Об этом говорится в проекте отчета главы администрации донской столицы. Документ с итоговыми цифрами будет представлен на заседании городской думы.

- Среднемесячная начисленная заработная плата за 10 месяцев увеличилась на 10,6 % и достигла 48,5 тысячи рублей, - говорится в отчете.

При этом утверждается, что на протяжении года в городе наблюдалась положительная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы снизился в два раза и составил 0,3 %.

Добавим, ранее региональные власти сообщали, что оплата труда за январь-октябрь 2022 года составила 43,2 тысячи рублей. Этот уровень оказался на 13,5 % выше, чем за такой же период 2021 года.

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