Губернатор Ростовской области потребовал увеличить зарплату аграриям региона

Сейчас селяне решают главную госзадачу - обеспечение продовольственной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал повысить зарплату аграриям региона. Об этом сообщили на сайте правительства области.

По словам главы, в течение года оплата труда должна увеличиться до средней по Ростовской области. Отметим, что средняя зарплата в регионе составляет – 43 тысячи рублей, когда у аграриев она около 40.

- Селяне должны получать достойную заработную плату за те результаты, которые они показывают многие годы, за труд, который обеспечивает главную государственную задачу – продовольственную безопасность. Люди, которые трудятся в отрасли, должны жить в хороших условиях, - отметил Василий Голубев.

Губернатор добавил, что на увеличение зарплаты аграриям дается год. Сейчас селяне решают главную госзадачу - обеспечение продовольственной безопасности.

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