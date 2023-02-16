Председатель СК России взял под контроль расследование массового отравления в Ростове-на-Дону

По факту случившегося завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ходом расследования массового отравления в Ростове-на-Дону заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Информация об этом 16 февраля появилась на сайте федерального управления Следственного комитета.

- Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении.

Напомним, два дня назад стало известно, что около 50 человек отравились готовой продукцией одного из производителей. Спустя время потерпевшими признали уже 70 человек. По этому факту следователи уже завели дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В офисе компании-производителя провели обыски, была изъята документация. Также к материалам приобщили результаты Роспотребнадзора. Специалисты надзорного ведомства обнаружили во время проверки грубые нарушения технологического процесса. При производстве использовалось сырье, безопасность которого не подтверждали. Кроме того, у сотрудников организации не было медицинских книжек.

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