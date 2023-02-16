1 марта в Ростовской области проверят систему оповещения населения

Звуки системы оповещения населения нельзя игнорировать Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта и 4 октября в ряде территорий Ростовской области собираются проверить систему оповещения населения. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

Также в Ростовской области намерены провести еще две масштабные тренировки. Их могут организовать в июне и декабре 2023 года.

Напомним, в рамках постановления ДПЧС Ростовской области полные проверки системы должны проходить два раза в год. Перед испытаниями звукового сигнала жителей городов и районов обязательно предупреждают.

К слову, иногда сирены звучат недостаточно отчетливо. Например, в ноябре 2022 года учебный сигнал «Внимание всем» услышали не все ростовчане. Люди тогда пожаловались на «тишину в районе улицы Мадояна и проспекта Буденновского».

Напомним, при включении сирен следует сразу же настроиться на один из местных телеканалов или на программы радио в УКВ или FM-диапазонах.

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