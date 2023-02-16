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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:57

1 марта в Ростовской области проверят систему оповещения населения

При включении сирен следует сразу же включить местное ТВ или радио
Ангелина СКИБА
Звуки системы оповещения населения нельзя игнорировать

Звуки системы оповещения населения нельзя игнорировать

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1 марта и 4 октября в ряде территорий Ростовской области собираются проверить систему оповещения населения. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

Также в Ростовской области намерены провести еще две масштабные тренировки. Их могут организовать в июне и декабре 2023 года.

Напомним, в рамках постановления ДПЧС Ростовской области полные проверки системы должны проходить два раза в год. Перед испытаниями звукового сигнала жителей городов и районов обязательно предупреждают.

К слову, иногда сирены звучат недостаточно отчетливо. Например, в ноябре 2022 года учебный сигнал «Внимание всем» услышали не все ростовчане. Люди тогда пожаловались на «тишину в районе улицы Мадояна и проспекта Буденновского».

Напомним, при включении сирен следует сразу же настроиться на один из местных телеканалов или на программы радио в УКВ или FM-диапазонах.

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