Глава донской полиции заявил, что жители Ростовской области неосознанно финансируют ВСУ и СБУ

Чаще всего мошенники вводят людей в заблуждение и заставляют брать кредиты Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ростовской области по итогам 2022 года перечислили кибермошенникам 1 млрд 480 млн рублей. При этом в некоторых случаях деньги могли уйти в зарубежные центры, которые обеспечивают ВСУ. Такое заявление на заседании в донском Заксобрании озвучил глава ГУ МВД России по донскому региону Олег Агарков.

- Наиболее проблемными остаются преступления в сфере высоких технологий. Каждое четвертое было совершено дистанционно. Главное управление располагает информацией, что кол-центры мошенников на территории Украины, Польши и Западной Европы работают против нашего населения. Граждане своими действиями неосознанно помогают материально обеспечивать ВСУ и СБУ, - отметил Олег Агарков.

По словам главы донской полиции, чаще всего людей вводят в заблуждение и заставляют брать кредиты, а потом под разными предлогами выманивают эти деньги. В итоге «люди остаются без средств к существованию и винят в этом не себя, а органы власти».

За период 2022 года число краж и мошенничеств в общей картине преступлений составило около 60 %. Правоохранители проводят серьезную работу по защите населения от разного рода аферистов.

- Ведется целенаправленная работа по профилактике и раскрытию правонарушений. Это позволило в 1,5 раза снизить количество краж. Стало меньше кибермошенничеств, но остановить эту волну только силами полиции пока не удается. Требуются дополнительные усилия от всех заинтересованных ведомств, - подчеркнул Олег Агарков.

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