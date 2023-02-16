В Ростовской области школьного главбуха заподозрили в растрате бюджетных средств

Обвинительное заключение уже передали на рассмотрение в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области перед законом ответит главный бухгалтер одной из школ Целинского района. Обвинительное заключение по делу уже передали в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Специалиста подозревают по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата». За такое нарушение грозят штраф или принудительные работы. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы, - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, женщина с июня 2018 года по март 2022 года перечисляла денежные средства образовательного учреждения в счет погашения своих кредитов и не производила удержания из заработной платы. Ущерб составил более 214 тысяч рублей.

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