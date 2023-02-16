7,7 млрд рублей собираются потратить на обновление коммунальной инфраструктуры Ростовской области

Капремонт сетей проведут в семи городах Дона Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023-2024 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ростовской области планируют потратить более 7,7 млрд рублей. За эти деньги должны обновить 671,4 км различных систем и коммуникаций. Об этом в ходе заседания президиума правительственной комиссии перед вице-премьером Маратом Хуснуллиным отчитался губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, финансировать масштабную программу будут из Фонда развития территорий, областного и местного бюджетов. Также возможно привлечение внебюджетных средств.

- Реализовать задачи планируем с 2023 по 2027 годы. Капремонт сетей проведут в городе Гуково, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Белой Калитве и Красном Сулине, - сообщил Василий Голубев.

Губернатор добавил, что по итогам всех работ качество услуг по водоснабжению и водоотведению улучшится для 82,6 тысячи человек. Заместитель председателя правительства России поддержал озвученные планы по проекту.

- Мы утвердили 15 региональных программ с федеральной финансовой поддержкой в размере 22,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на проекты модернизации и строительства 2,4 тысячи км сетей. Всего на мероприятия в рамках таких региональных программ уже утверждено около 70 млрд рублей, - прокомментировал Марат Хуснуллин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область не останется без воды из-за водовода, который протянут в ДНР

О строительстве объекта и запасах воды рассказал губернатор Василий Голубев (подробности)