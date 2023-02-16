Заявление на надгробной плите прислали в районный суд Ростова-на-Дону

Необычную посылку суд уже вернул отправителю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону сообщили, что представитель Пролетарского районного суда получила посылку в виде надгробной плиты с заявлением на ней. Об этом стало известно сегодня, 16 февраля.

- По моему мнению, судья не имеет базовых знаний русского языка и понятия о смыслах слов «пытка», «насилие», «высшая юридическая сила», «прямое действие». При отсутствии базовых понятий дальнейшая коммуникация в любой системе невозможна. По моему мнению, это иные обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности. Судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, - написал автор послания.

Журналисты уже получили комментарий по этому инциденту, однако вид и форму посылки в судебной инстанции описывать не стали.

- Отвечаем на вопрос о поступлении необычного отправления. Действительно, была доставлена посылка, содержимое которой не соответствовало общепринятым формам обращений. В настоящее время она возвращена отправителю, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По неофициальным данным, «заявление об отводе судьи № 3» по почте прислал один из мужчин, который ранее подавал заявление на развод. Сейчас эту историю активно обсуждают в социальных сетях. Жители донской столицы отметили оригинальность идеи, но усомнились в необходимости подобного поступка. Некоторые при этом выразили опасения.

- Прикольно, а главное - оригинально, - весело отметил один из мужчин.

- Чужая семья - потемки. Любого человека можно допечь. Он за семью борется, - написала одна из женщин.

- Есть установленный порядок отвода и требования к оформлению. Я бы на месте судьи расценила это как угрозу жизни. Привлекают к юридической ответственности даже тогда, когда угрожают жестом в сторону другого человека, - отметила еще одна участница обсуждения.

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