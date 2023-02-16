До конца 2024 года в Ростовской области рекультивируют полигоны ТБО

Масштабные работы пройдут в Таганроге и Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области до конца 2024 года рекультивируют полигоны ТБО. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

По словам министра ЖКХ области Сергея Сизикова, в пяти городах уже приступили к работам по рекультивации полигонов. Все контракты на проведение работ были заключены в 2022 году.

Отметим, что в феврале работы начались в северо-западной промзоне донской столицы. Рабочим необходимо рекультивировать ТБО с площади 58,2 га. На месте работают семь бульдозеров и пять экскаваторов. Также подрядчикам необходимо убрать 2,1 кубометров мусора к концу 2023 года на территории Новочеркасска, Цимлянска и Донецка.

Масштабные работы пройдут в Таганроге и Ростове, где площадь мусорного полигона составляет 27,2 гектара, а объем мусора составляет больше 2,3 миллионов кубометров отходов. В Ростове-на-Дону и Таганроге работы обещают закончить в 2024 году.

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