В Азовском районе без вести пропал 70-летний мужчина

Владимира Ковалева видели последний раз 16 февраля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азовском районе без вести пропал 70-летний пенсионер. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Владимира Ковалева видели последний раз 16 февраля. Мужчина не отвечает на звонки и смс. Обеспокоенные родственники пытались найти пропавшего самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Владимира Ковалева – около 170 сантиметров. У мужчины нормальное телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день пропажи он был одет в зеленую куртку, синие брюки, черные ботинки и кепку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове спасают женщину, попавшую в ДТП и потерявшую ребенка на четвертом месяце беременности

22-летняя жительница одного из хуторов попала в реанимацию с тяжелыми травмами

(Подробности)