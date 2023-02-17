Семимесячный малыш из Энергодара, мама которого умерла от рака, обретет новую семью

Маму Артему заменила его родная тетя Наталья. Фото: Валерия Петрусевич

В Крыму семимесячный малыш из Запорожской области с врожденным пороком сердца, потерявший маму, которая умерла от рака, обретет новую семью. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым».

Родившегося в июле 2022 года в Энергодаре Артема мама привезла в Симферополь для сложной операции, поскольку дома для такого вмешательства не хватало специалистов. Его привезла мама — тяжелобольная 22-летняя Ирина, приехавшая без денег и документов. После первой успешной операции выяснилось, что женщина давно страдает онкологическим заболеванием — в ноябре она скончалась от четвертой стадии рака.

Но за жизнь ребенка продолжили борьбу его тетя Наталья — родная сестра мамы — и учредитель благотворительного фонда «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Наталья воспитывает своих двоих детей. Когда сестре стало хуже, она оформила доверенность на Артема, но срок действия документа подходит к концу. Волонтеры помогли женщине подать документы на получение российского паспорта, и когда он будет готов, семья сможет заняться оформлением опекунства. Успеть нужно до апреля, ведь тогда мальчику назначена следующая операция.

Сейчас Артем остается с семьей Натальи в Энергодаре. 4 апреля его ждет госпитализация в Симферополе, после чего его направят в Краснодар на операцию по сшиванию сердечного клапана. После чего ребенку понадобится регулярное наблюдение у медиков.

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