Ростовские врачи удалили пациентке опухоль размером с кисть

Специалисты использовали малоинвазивные технологии. Фото: НМИЦ онкологии Минздрава.

В Ростове врачи национального исследовательского центра онкологии спасли пациентку с опухолью щитовидной железы. Медики провели сложную операцию — новообразование распространилось от шеи в грудную клетку.

Как рассказали в онкоинституте, длина опухоли достигла 15 сантиметров. Она сдавливала трахею и пищевод, оттеснила магистральные сосуды. Пациентка задыхалась, ведь из-за новообразования просвет в трахее едва достигал девяти миллиметров.

В таких случаях помочь пациентам может только операция. Врачи выбрали малотравматичный способ.

— Если в прежние годы подобную операцию могли выполнить только на открытой грудной клетке, то теперь возможно вмешательство с использованием малоинвазивных технологий, - пояснил гендиректор НМИЦ онкологии Олег Кит.

Женщину оперировали две хирургические бригады, специалисты отделения торакальной онкологии и отделения опухолей головы и шеи. Сначала торакальные хирурги отделили опухоль от органов грудной полости. Причем вмешательство проходило на «дышащем» легком, через небольшие разрезы. После этого вторая бригада медиков сделала небольшой разрез на шее, выделила верхний компонент опухоли и удалила ее вместе с нижним.

Операцию выполняли две бригады хирургов. Фото: НМИЦ онкологии Минздрава.

— Малотравматичный способ хирургического вмешательства позволил сохранить целостность грудной клетки и внутренних органов грудной полости. Такой подход позволяет сократить сроки послеоперационного периода и сохранить качество жизни больного, — рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Марина Енгибарян.

Напомним, ранее врачи больницы № 20 спасли младенца с врожденной опухолью. У девочки выявили новообразование крестцово-копчиковой области. Она может быстро вырасти и стать злокачественной, поэтому малышке сразу назначили операцию. Опухоль оказалась огромной, ее масса составила шестую часть массы ребенка.

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