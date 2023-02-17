В Азовском районе нашли живым пропавшего 70-летнего пенсионера

Поисковики прочесывали каждую улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азовском районе нашли пропавшего 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Мужчина вышел из дома 16 февраля, он не отвечал на звонки и смс. Взволнованные родственники пытались обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывали все улицы. Мужчину удалось найти поздним вечером того же дня.

Пенсионера доставили домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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