В кафе выявили множество нарушений по хранению еды и ее приготовлению. Фото: Лейла МИРИШОВА

Генпрокуратуру РФ попросили проверить компанию по доставке еды в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают "Известия".

Отметим, что в Ростове больше 70 человек отравились боксами с правильным питанием из кафе, которое находится на проспекте Коммунистическом. После употребления пищи ростовчане почувствовали себя плохо и обратились в больницу.

После проверки Роспотребнадзора в кафе выявили множество нарушений по хранению еды и ее приготовлению. Также сотрудники работали без медкнижек. После чего, возбудили уголовное дело.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов отправил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор. Он попросил проверить аналогичные компании в России.

- Бизнес этой организации построен на основе франчайзинга. В результате большое количество бизнесменов могут работать под одним популярным брендом, — следует из обращения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове следователи проверяют сообщения о массовом отравлении боксами правильного питания

В ходе проверки в кафе были выявлены несколько нарушений

(Подробности)