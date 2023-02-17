В Ростовской области мощность племенного инкубатора индейки увеличили до 11 млн яиц

Формирование поголовья начали еще в сентябре 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области мощность племенного репродуктора индейки увеличили до 11 млн инкубационных яиц в год. Об этом сообщил заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Изначально планировали системный переход на полную самообеспеченность инкубационным яйцом. Мы видим, как восстановление и развитие промышленных производств оказывает влияние на производство мяса, в частности мяса птицы. Рост в этой сфере по итогам 2022 года составил почти 72 % к уровню 2021 года, то есть почти 160 тысяч тонн, - рассказал Виктор Гончаров.

Напомним, донской птицеводческий комплекс - единственный производитель индейки в стране с собственным родительским стадом. Формирование поголовья начали еще в сентябре 2020 года. Компания завезла молодняк и вырастила его на собственных мощностях.

В мае 2021 года было получено первое инкубационное яйцо. Тогда же приступили к регулярным поставкам в собственный инкубаторий. В июле 2022 года создание родительского стада было полностью завершено. Сейчас поголовье индейки на донском предприятии составляет 130 тысяч пернатых.

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