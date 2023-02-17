Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70%

Глава донского управления МВД выступил с отчетом за 2022 год. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Уровень доверия к полиции в Ростовской области по итогам 2022 года возрос до 70%. Об этом на заседании в донском Заксобрании сообщил глава регионального управления МВД России Олег Агарков.

- Большинство жителей Дона в целом удовлетворены состоянием правопорядка. Как показывают результаты ВЦИОМ, 56,7% уверены в своей личной и имущественной безопасности. Уровень доверия граждан к полиции увеличился до 70%. До 65% возросло число удовлетворенных состоянием правопорядка в месте своего проживания, - отметил Олег Агарков.

Представитель донской полиции добавил, что по итогам прошлого года в регионе повысилась результативность раскрытия преступлений. В том числе, было выявлено 27850 уголовных нарушений закона, виновных установили в 88% случаев. Около 3 тысяч дел закрыли по горячим следам. Также было раскрыто еще 1130 преступлений прошлых лет, из которых 234 значились как тяжкие и особо тяжкие.

Параллельно с этим зарегистрировали снижение числа новых нарушений, их количество уменьшилось на 2,2% и составило 57250. Уровень тяжкой преступности в расчете на 100 тысяч населения по региону оказался 11%, это ниже среднего по России. Меньше происходило убийств, разбоев, грабежей, мошенничеств и краж.

- Удалось обеспечить своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки. Задачи решаются в тесном взаимодействии с госорганами, а также институтами гражданского общества, - добавил Олег Агарков.

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