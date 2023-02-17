Мобилизованным бойцам из Ростовской области передали четыре автомобиля и медикаменты

Военным в том числе отправили обувь, костюмы «Кикимора» и «Леший». Фото: сайт правительства Ростовской области

Мобилизованным из Ростовской области казакам и бойцам передали четыре автомобиля, медикаменты, специальные средства и оборудование. Полезный груз для военных поступил от Всевеликого войска Донского, сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

По словам чиновника, военным в том числе отправили обувь, костюмы «Кикимора» и «Леший», спальные мешки, саперные кошки и туристические коврики.

- Большая часть имущества приобреталась по просьбам бойцов, это именно то, что им необходимо, чтобы максимально результативно выполнять боевые задачи и сохранять здоровье, - рассказал Сергей Бодряков.

Добавим, казаки Всевеликого войска Донского при поддержке донских властей регулярно отправляют в зону специальной операции вещи, которые не входят в стандартный набор Минобороны.

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