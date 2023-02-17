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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:55

Василий Голубев: в Ростовскую область в 2022 году прибыли почти 4 млн жителей Донбасса

Подсчет людей, пересекших границу, вели с февраля по октябрь
Ангелина СКИБА
В Ростовскую область прибыли жители Донецкой и Луганской Народных Республик

В Ростовскую область прибыли жители Донецкой и Луганской Народных Республик

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С февраля по октябрь 2022 года в Ростовскую область из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли около 4 млн человек. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев, передает издание РИА Новости.

- С 18 февраля по 5 октября границу пересекли почти 4 млн человек, в том числе около 580 тысяч детей, - прокомментировал Василий Голубев.

При этом глава региона уточнил, что с октября прошлого года прекратили подсчет прибывающих на территорию региона.

Напомним, жители Донбасса начали переезжать в Ростовскую область с середины февраля 2022 года. Немного позже Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР, а еще через время указанные республики, а также Херсонская и Запорожская области, стали субъектами России.

Добавим, ранее сообщалось, что 2600 военных строителей и 1 тысячу единиц техники задействовали при прокладке нового водовода из Ростовской области на территорию Донбасса.

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О строительстве объекта и запасах воды рассказал губернатор Василий Голубев (подробности)