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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:54

На оснащение нового детсада в Неклиновском районе выделили 13,5 млн рублей

Уже в этом году дошкольное учреждение примет 120 малышей
Лейла МИРИШОВА
Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Фото: правительство Ростовской области

Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Фото: правительство Ростовской области

В селе Самбек, Неклиновского района на оснащение нового детского сада выделили больше 13 млн рублей. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области 17 февраля.

Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Деньги будут направлены на покупку необходимого оборудования, инвентаря, бытовых принадлежностей и игрушек. Уже в 2023 году детский сад примет ребят от 1,5 до 7 лет. Кроме групп для малышей в учреждении есть пищеблок, музыкальный и гимнастический залы. Также в детском саду будет медицинский блок и прачечная.

Отметим, что на сегодняшний день в Ростовской области строится 9 детских садов.

Завершить работы новых дошкольных учреждений планируется в этом году.

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Речь идет об объекте, который находится на улице Мадояна

(Подробности)