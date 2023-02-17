В Ростове сорвали сроки реконструкции корпуса родильного дома № 5

Ввод в эксплуатацию должен состояться в первом квартире 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону завершить реконструкцию корпуса родильного дома № 5 должны уже весной 2023 года. Об этом в ходе отчета по итогам 2022 года сообщил глава Железнодорожного района города Андрей Косенко.

- В рамках программы «Развитие здравоохранения» планируется завершить строительство корпуса роддома № 5 на улице Мадояна. Данное учреждение рассчитано на 100 посещений в сутки. Это долгожданный объект. Понимаем, что есть сроки, но были внесены корректировки. Ввод в эксплуатацию должен состояться в первом квартале 2023 года, до 1 апреля, - рассказал Андрей Косенко.

Напомним, несколько лет назад на стенах здания 1937 года постройки начали появляться трещины. Из-за этого медучреждение закрыли и оставили только женскую консультацию. Позже на месте роддома решили возвести новое здание. Известно, что ранее подрядчик уже продлевал срок выполнения работ.

Добавим, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о планах по строительству дублера путепровода в створе улицы Малиновского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7,7 млрд рублей собираются потратить на обновление коммунальной инфраструктуры Ростовской области

Эту цифру озвучил глава региона Василий Голубев (подробности)