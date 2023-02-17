В Ростове на время реконструкции Вавилова транспорт пустят по дорогам в районе монастыря

Работы по реконструкции займут 2,5 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на время масштабной реконструкции улица Вавилова транспорт пустят по дорогам в районе женского монастыря. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на администрацию города.

Отметим, что все необходимые работы продлятся 2,5 года. Главный вопрос, который хотят решить власти – варианты объезда Вавилова и реорганизацией схемы движения транспорта. Так, возможен вариант объезда по улице Инженерной на участке от Неклиновского до Радиаторного, а также переулок Неклиновский на участке от дома №4 до Инженерной.

При этом, Неклиновский переулок идет от проспекта Королева до Свято-Иверского женского монастыря.

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