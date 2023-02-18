Новый изолятор временного содержания в Ростове построят за 1 млрд рублей

Изолятор построят на улице Доватора. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Западном районе Ростова будет построен новый изолятор временного содержания на 75 человек. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на начальника ГУ МВД по Ростовской области Олега Агаркова.

Уточняется, что новый изолятор должны построить на улице Доватора, 142Д. Комплекс будет включать само здание изолятора, помещение для охраны и конвоирования задержанных, ремонтный бокс, мойку, тир, помещение для служебных собак, автостоянку и площадку для построения.

Также отмечается, что подрядчика на госконтракт в 604 млн рублей искали еще два года назад, но безрезультатно. Речь шла о сроках готовности изолятора — до конца текущего года.

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