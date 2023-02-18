Стоимость реконструкции развязки по улице Вавилова в Ростове превысит 6 млрд рублей

Реконструкция продлится два с лишним года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суммарные затраты на строительство транспортной развязки по улице Вавилова в Ростове превысят 6 миллиардов рублей — число приближается к 6,2. Это следует из документов, опубликованных на сайте правительства России.

Речь идет об участке протяженностью 10,5 километра. Проект «Реконструкция автомобильной дороги по улице Вавилова (от Особенной до Сосновой улицы) со строительством транспортной развязки ул. Особенная — ул. Вавилова — пр. Королева».

Федеральная казна выделяет на строительство 3,9 миллиарда рублей: из них около 1,7 млрд - в текущем году.

Сейчас речь идет о начале работ в 2023 году и завершении в 2025-м.

Напомним, на время масштабной реконструкции улицы Вавилова транспорт пустят по дорогам в районе женского монастыря.

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