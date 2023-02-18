Ученик юридической победил в конкурсе старшеклассников Ростова «Ровесник-2023»

Борьба за звание лучшего была напряженной. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове определился победитель традиционного конкурса старшеклассников «Ровесник-2023». Это ученик Юридической гимназии № 9 им. М. Сперанского Иван Золотухин. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте глава администрации города Алексей Логвиненко.

Также были выбраны лучшие в разных номинациях - «Молодежные инициативы», «Будущее Ростова», «Ступень в профессии», «Открытие года», «Будущий защитник Отечества», «Молодежный лидер», «Творческий потенциал».

Ребята показали свои навыки в показательных выступлениях по рукопашному бою, провели видео-исследования, проявили свои знания истории родного города.

Новым заданием для этого года было подготовить выступление на правовую тему, и все конкурсанты отлично справились с задачей, - добавил глава.

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