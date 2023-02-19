Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 13:00

Кадеты из Ростовской области получают навыки оказания первой помощи

Занятия проводят специалисты медуниверситета
Татьяна ТИХОНОВА
Кадетов научат оказывать первую помощь до прибытия "скорой".

Кадетов научат оказывать первую помощь до прибытия "скорой".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Навыки оказания первой помощи получают кадеты Ростовской области. Занятия проходят на базе Центра симуляционного обучения РостГМУ в рамках реализации дорожной карты, подписанной департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений региона и медуниверситетом. Об этом сообщает правительство Дона.

Кадеты осваивают основы базовой сердечно-легочной реанимации, первую помощь при травмах, ожогах, кровотечениях, а также навыки первой помощи при обструкции дыхательных путей. Практические навыки отрабатываются на высокореалистичных тренажерах и симуляторах.

В каждом занятии принимают участие по 15-20 кадетов. Знания они получают у директора центра, кандидата медицинских наук Алексея Бычкова и кандидата медицинских наук, врача анестезиолога-реаниматолога высшей категории Ирины Пятаковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курсы военной и медицинской подготовки организовали в Ростове-на-Дону

На занятия приглашают всех желающих (подробнее)