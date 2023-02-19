Кадеты из Ростовской области получают навыки оказания первой помощи

Кадетов научат оказывать первую помощь до прибытия "скорой". Фото: Олег ЗОЛОТО

Навыки оказания первой помощи получают кадеты Ростовской области. Занятия проходят на базе Центра симуляционного обучения РостГМУ в рамках реализации дорожной карты, подписанной департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений региона и медуниверситетом. Об этом сообщает правительство Дона.

Кадеты осваивают основы базовой сердечно-легочной реанимации, первую помощь при травмах, ожогах, кровотечениях, а также навыки первой помощи при обструкции дыхательных путей. Практические навыки отрабатываются на высокореалистичных тренажерах и симуляторах.

В каждом занятии принимают участие по 15-20 кадетов. Знания они получают у директора центра, кандидата медицинских наук Алексея Бычкова и кандидата медицинских наук, врача анестезиолога-реаниматолога высшей категории Ирины Пятаковой.

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