В Ростове из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 40 человек

Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове во время пожара в многоэтажке на Западном спасатели эвакуировали 40 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Информация о пожаре поступила в 16.27, - уточнили в ведомстве. - Возгорание произошло в одной из квартир в девятиэтажном доме на четыре подъезда по проспекту Коммунистическому, 40.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламя охватило площадь в три квадратных метра и в считанные минуты справились с огнем. В 16.42 пожар был ликвидирован.

- Было эвакуировано 40 человек. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ведомства. - Причина возгорания устанавливается.

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