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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 15:50

В Ростовской области в пожаре погибла женщина

Мужчина доставлен в больницу с отравлением угарным газом
Татьяна ТИХОНОВА
Женщина погибла на месте, мужчину с отравлением забрали в больницу.

Женщина погибла на месте, мужчину с отравлением забрали в больницу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Неклиновском районе Ростовской области в пожаре погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону.

- Сообщение о возгорании поступило 18 февраля, в 3.20, на место выехали семь человек и две единицы техники. Возгорание на площади 8 квадратных метров произошло в частном доме по улице Мира в селе Ивановка, - уточнили в ведомстве. - Пожар был локализован уже в 3.45, а через пять минут ликвидирован.

В результате пожара погибла 46-летняя женщина, а 45-летний мужчина пострадал — его госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом.

Также в МЧС назвали предварительную причину возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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