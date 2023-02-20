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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:35

В Ростове за январь у несовершеннолетних девочек на свет появилось 17 детей

Шесть из них уже замужем
Лейла МИРИШОВА
Так, с начала 2023 года юными мамами стали 17 девушек.

Так, с начала 2023 года юными мамами стали 17 девушек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону за январь у несовершеннолетних горожанок на свет появилось 17 детей. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил заведующий родильным отделением НИИАПа Георгий Смолянинов.

Так, с начала 2023 года юными мамами стали 17 девушек. Все ростовчанки возрастом от 14 до 17 лет. Шесть из них уже состоят в браке.

- Мамами стали шесть 15-летних пациенток, столько же – шестнадцатилетних, три 17-летние и две 14-летние, - прокомментировал Георгий Смолянинов.

Отметим, что роды прошли без осложнений, и все малыши появились здоровыми. Однако, из 17 юных рожениц одна отказалась от ребенка из-за сложной жизненной ситуации.

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