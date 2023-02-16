В ростовском роддоме за месяц случился бум родов у девочек-подростков

В НИИАПе за месяц стали мамами 17 девочек, возраст которых меньше 18 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, в научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии специалистам не привыкать брать ответственность за самые сложные случаи. Так, именно здесь становятся мамами женщины 40 +, а также те, кто еще учится в школе.

А ЧТО СКАЖУТ ОДНОКЛАССНИКИ?

К слову, с середины января по середину февраля в институте случился самый настоящий бум ранних родов. За месяц мамами стали 17 девочек возрастом от 14 до 17 лет, что примерно в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. Эти данные корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» озвучил заведующий родильным отделением НИИАПа Георгий Смолянинов.

- Мамами стали шесть 15-летних пациенток, столько же – шестнадцатилетних, три 17-летние и две 14-летние, - прокомментировал эксперт.

И только шесть из несовершеннолетних мамочек – замужем.

Несмотря на юный возраст, благодаря профессионализму врачей у всех девушек роды прошли без осложнений. А малыши появились на свет с хорошим весом и в срок.

- Ранние роды в плане родоразрешения часто проходят благополучнее, чем у более взрослых пациенток. Это связано и с состоянием здоровья, и с психосоматикой. Юные пациентки менее склоны к глубокому анализу ситуации, испытывают меньше страхов, и это сказывается на физическом состоянии, - сказал он.

Кстати, практически все юные пациентки, за одним лишь исключением, были счастливы, когда впервые взяли на руки своего малыша. Радость материнства у девушек омрачалась лишь страхом перед тем, что же скажут в школе.

«ВНУЧКУ ПРОСТО НЕ ПОТЯНУ»

Из всех 17 человек, ставших в этот период юными мамами, лишь одна отказалась от ребенка. Мать роженицы объяснила такое решение сложным финансовым положением. Дело в том, что ростовчанка живет с сыном, двумя дочками и папой отказницы в однокомнатной квартире.

- Внучку просто не потяну, а дочь-школьница – сама еще ребенок, - сказала она.

Георгий Смолянинов говорит, что за всю его практику самой молодой роженице было всего лишь 12-лет. Шестиклассница благополучно родила здорового ребенка.

МАМЫ 40+

Несмотря на то, что ранние роды – не патология, врач настоятельно рекомендует родителям заниматься половым воспитанием сыновей и дочерей.

- И начинать это делать надо как раз в период полового созревания, потому что детство должно быть детством, а юность - оставаться юностью. Всему свое время, - сказал врач.

Кстати, в этот же период в НИИАПе стали счастливыми мамами 21 женщина возрастом от 40 до 50 лет.

- Несмотря на то, что в этом возрасте риски возрастают, у всех пациенток роды прошли благополучно, - добавил Георгий Смолянинов.

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