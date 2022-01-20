21-летняя мама-курьер троих детей из Ростова-на-Дону призналась, что погрязла в долгах и мечтает о новой любви

Лада Королева рассказала об итогах минувшего года. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграм"

В свое время ростовчанка Лада Королева прославилась на всю страну тем, что зарабатывала на жизнь, доставляя еду с младенцем на руках. С того момента, как о ней рассказали федеральные телеканалы, жизнь дончанки сильно изменилась.

В поисках лучшей доли она переехала в Москву, где стала мамой уже троих детей. Сейчас Ладе Королевой 21 год. У нее две маленьких дочери и сын.

Счастья в столице найти не удалось. О том, как изменилась жизнь в ушедшем году, Лада откровенно рассказала в своем блоге в «Инстаграме».

В 2021 произошло несколько знаковых событий в жизни мамы-курьера. Она родила третьего ребенка, купила в донской столице квартиру, правда, в ипотеку. А еще в возрасте 21 год умер отец детей.

О маме-курьере узнали в 2019 году, когда она стала доставлять еду в Ростове с девятимесячной дочкой в коляске. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Сейчас, по словам Лады, у нее возникли финансовые проблемы. Из-за выплат банку многодетная мама накопила долги за коммунальные услуги.

- Купила в ипотеку квартиру, из-за которой, на данный момент, в огромных долгах. А минимальные платежи платить в январе. И за коммуналку не платила с момента покупки жилья, - написала Лада в своем аккаунте в «Инстаграм».

Многодетная мама рассказала, что Новый год встретила без елки, потому что не на что было ее купить и некому нести.

- Я мечтаю не носить тяжести и чтобы был парень хороший, к деткам моим хорошо относился, а я - к его, если они у него будут, - разоткровенничалась в подписчиками Лада.

Девушка родила третьего ребенка в 2021 году. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в Инстаграме

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что мама-курьер с тремя детьми купила уже вторую квартиру. Ростовчанка рассказала, как ей удалось этого добиться.

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