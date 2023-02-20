В Ростовской области раскрыли ОПГ, участники которой обналичили более 1 млрд рублей

Сейчас двое участников преступной группы находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области раскрыли организованную преступную группу, участники которой обналичили более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Преступники по запросу заказчиков для сохранения анонимности перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. За оказание подобных услуг с клиентов брали комиссию около 6-13 % от перечисленной суммы, - рассказали в ведомстве.

Сейчас двое наиболее активных участников ОПГ находятся под стражей, еще двое - под домашним арестом, одному утвердили запрет определенных действий. Следствие продолжается.

Известно, что в рамках расследования ранее провели более 30 обысков в жилых и офисных помещениях подозреваемых на территориях Ростовской области и Москвы. Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты, около 20 печатей липовых организаций, а также налоговых инспекций.

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