В Ростове-на-Дону планируют построить современный концертный зал до 2030 года

В 2021 году на территории Ростовской области насчитывалось 13 концертных организаций.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону планируют создать современный концертный зал до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Так, глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева отметила, что творческим коллективам будет оказана помощь в укреплении материально-технической базы, а также ведомство планирует стимулировать разработку новых программ. Концепция призвана определить роль и место академического музыкального искусства в социальном и экономическом развитии Ростовской области до 2030 года
Также в донской столице планируют построить современный концертный зал, который сможет стать значимой площадкой не только для общероссийских проектов академической музыки, но и международных.
Отметим, что в 2021 году на территории Ростовской области насчитывалось 13 концертных организаций.
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