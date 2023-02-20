В Ростове-на-Дону планируют построить современный концертный зал до 2030 года

В 2021 году на территории Ростовской области насчитывалось 13 концертных организаций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону планируют создать современный концертный зал до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева отметила, что творческим коллективам будет оказана помощь в укреплении материально-технической базы, а также ведомство планирует стимулировать разработку новых программ. Концепция призвана определить роль и место академического музыкального искусства в социальном и экономическом развитии Ростовской области до 2030 года

Также в донской столице планируют построить современный концертный зал, который сможет стать значимой площадкой не только для общероссийских проектов академической музыки, но и международных.

Отметим, что в 2021 году на территории Ростовской области насчитывалось 13 концертных организаций.

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