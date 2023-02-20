День защитника Отечества в Ростовской области: расписание опубликовали донские власти

Мероприятия начнутся уже с 21 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничные мероприятия начнутся 21 февраля. В этот день в Ростовском музыкальном театре состоится благотворительный концерт. На следующий день в Зеленом театра (парк Революции) пройдет митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!". Тогда же, 22 февраля, откроется выставка "Выше нет чести, чем носить мундир русский…" Жители и гости города смогут увидеть экспозиции в Ростовском областном музее краеведения. Там им расскажут об эволюции военного костюма XIX–XX веков, снаряжении и вооружении.

В Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике состоится информационное мероприятие "Имею честь служить России", — рассказали в правительстве. Эстрадно-джазовый оркестр имени Кима Назаретова выступит с программой "Служу России". Мероприятие состоится в Ростовской государственной филармонии.

В сам праздник, 23 февраля, пройдут мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и сувениров. Посетить мероприятия можно сразу на нескольких площадках: в Новочеркасском музее истории донского казачества, Ростовском областном музее краеведения и в народном военно-историческом музейном комплексе ВОВ «Самбекские высоты».

В государственных библиотеках все желающие смогут посетить тематические книжные выставки. А в Таганрогском музее-заповеднике стартует программа об истории создания Российской армии.

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