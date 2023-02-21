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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:53

В Ростове после гибели двух детей на реке Мертвый Донец возбудили уголовное дело

Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначены экспертизы
Ангелина СКИБА
Следователи уже выясняют обстоятельства гибели школьников

Следователи уже выясняют обстоятельства гибели школьников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после гибели двух детей на реке Мертвый Донец возбудили уголовное дело. Об этом утром 21 февраля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Дело завели по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Специалисты уже осмотрели место происшествия и тела погибших. Назначены экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, вчера, 20 февраля, 12-летняя девочка и 10-летний мальчик вышли на лед реки и провалились. Очевидцы пытались спасти ребят, но вытащить их из воды не удалось. Тела школьников подняли на поверхность уже глубокой ночью.

Добавим, ранее в пресс-службе МЧС рассказали, что к поискам детей привлекали водолазов. Также на месте происшествия работали сотрудник полиции.

Жителям Дона напоминают: выходить на замерзшую поверхностью водоемов очень опасно. Лед иногда кажется довольно крепким, но это обманчивое впечатление. Взрослые должны как можно чаще напоминать детям о возможной угрозе.

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Сейчас по факту случившегося начали следствие (подробности)