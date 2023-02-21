В Ростове после гибели двух детей на реке Мертвый Донец возбудили уголовное дело

Следователи уже выясняют обстоятельства гибели школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после гибели двух детей на реке Мертвый Донец возбудили уголовное дело. Об этом утром 21 февраля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Дело завели по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Специалисты уже осмотрели место происшествия и тела погибших. Назначены экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, вчера, 20 февраля, 12-летняя девочка и 10-летний мальчик вышли на лед реки и провалились. Очевидцы пытались спасти ребят, но вытащить их из воды не удалось. Тела школьников подняли на поверхность уже глубокой ночью.

Добавим, ранее в пресс-службе МЧС рассказали, что к поискам детей привлекали водолазов. Также на месте происшествия работали сотрудник полиции.

Жителям Дона напоминают: выходить на замерзшую поверхностью водоемов очень опасно. Лед иногда кажется довольно крепким, но это обманчивое впечатление. Взрослые должны как можно чаще напоминать детям о возможной угрозе.

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