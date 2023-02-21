Преподаватель вуза в Ростове получила по липовому диплому полмиллиона рублей

Специалист получила штраф и 1 год условно Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове преподаватель вуза по липовым документам обогатилась на полмиллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

Как пояснили в ведомстве, женщина еще в 2010 году купила поддельный диплом кандидата педагогических наук и сдала его в отдел кадров своего университета. В итоге ей стабильно до мая 2021 года начисляли обязательную выплату за наличие ученой степени.

После того, как махинацию раскрыли, специалиста уволили с работы, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Известно, что в суде женщина полностью признала свою вину и возместила всю сумму.

В итоге Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал назначил экс-преподавателю 1 год условно, а также штраф в 50 тысяч рублей. Этот приговор уже вступил в законную силу.

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