Михаил Васильев возглавил администрацию Пролетарского района Ростова-на-Дону

Ранее чиновник был первым заместителем экс-мэра Михаила Чернышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Михаила Васильева назначили главой администрации Пролетарского района. Соответствующее решение утвердили депутаты на 17-м заседании городской думы. Кандидатуру нового управленца представил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Специалист соответствует по квалификационным требованиям, уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы. Характеризуется как эффективный руководитель, обладающий необходимыми знаниями и широким кругозором, - отметил Алексей Логвиненко.

Михаил Васильев 14 лет находился на муниципальной службе. В разные годы он возглавлял Советский и Октябрьский районы донской столицы. Также с февраля по ноябрь 2014 года был первым заместителем экс-мэра Михаила Чернышева. На этом посту чиновник курировал вопросы строительства.

Известно, что с 2015 по 2018 год управленец трудился руководителем в коммерческих организациях, а с апреля 2018 года по настоящее время занимал должность начальника управления капитального строительства и капитального ремонта ДГТУ.

Напомним, в январе 2023 года пост руководителя Пролетарского района Ростова-на-Дону покинул Егор Долматов. Специалист проработал в этой должности с 2017 года, а потом стал заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ.

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При этом официальных комментариев от властей пока не поступало (подробности)