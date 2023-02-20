В Ростове-на-Дону сообщили об отставке директора управления ЖКХ Пролетарского района

Предварительно, чиновник покинула пост по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону стало известно об отставке директора управления ЖКХ Пролетарского района Стеллы Руф. Эту информацию сегодня, 20 февраля, подтвердил источник в местной администрации.

Предварительно, чиновник покинула пост по собственному желанию. Однако официальных комментариев о кадровых перестановках от властей пока не поступало. Имя и фамилия руководителя все еще указаны на сайте администрации в структуре подразделения.

Добавим, в январе 2023 года должность руководителя Пролетарского района донской столицы покинул Егор Долматов. Чиновник стал заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ. Ранее сообщалось, что на свободный пост районного главы рассматривают кандидатуру Михаила Васильева - бывшего первого заместителя экс-мэра Михаила Чернышева.

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