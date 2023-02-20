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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:09

В Ростове-на-Дону сообщили об отставке директора управления ЖКХ Пролетарского района

При этом официальных комментариев от властей пока не поступало
Ангелина СКИБА
Предварительно, чиновник покинула пост по собственному желанию

Предварительно, чиновник покинула пост по собственному желанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону стало известно об отставке директора управления ЖКХ Пролетарского района Стеллы Руф. Эту информацию сегодня, 20 февраля, подтвердил источник в местной администрации.

Предварительно, чиновник покинула пост по собственному желанию. Однако официальных комментариев о кадровых перестановках от властей пока не поступало. Имя и фамилия руководителя все еще указаны на сайте администрации в структуре подразделения.

Добавим, в январе 2023 года должность руководителя Пролетарского района донской столицы покинул Егор Долматов. Чиновник стал заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ. Ранее сообщалось, что на свободный пост районного главы рассматривают кандидатуру Михаила Васильева - бывшего первого заместителя экс-мэра Михаила Чернышева.

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