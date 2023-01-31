Егор Долматов. Фото: администрация Таганрога

В Ростовской области новый заместитель главы администрации Таганрога Егор Долматов оказался ранен в руку. Эту информацию 31 января журналистам «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

При каких именно обстоятельствах чиновник получил травму, источник не уточнил. Официальных комментариев по этому поводу также не поступало. Известно только, что после ранения пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Напомним, Егора Долматова назначили заместителем сити-менеджера по вопросам ЖКХ 27 января. До этого он покинул пост главы администрации Пролетарского района Ростова, управленец проработал в этой должности с 2017 года. Еще раньше он занимал пост заместителя главы Ворошиловского района донской столицы.

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