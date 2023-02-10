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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:31

В Ростове на пост главы Пролетарского района рассматривают кандидатуру Михаила Васильева

Окончательное решение об утверждении в должности должны принять депутаты гордумы
Ангелина СКИБА
Михаил Васильев в разные годы возглавлял Советский и Октябрьский районы Ростова

Михаил Васильев в разные годы возглавлял Советский и Октябрьский районы Ростова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на пост главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, предварительно, планируют назначить Михаила Васильева - бывшего первого заместителя экс-мэра Михаила Чернышева. Об этом 10 февраля сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, новую кандидатуру уже одобрил сити-менеджер Алексей Логвиненко, однако окончательное решение об утверждении в должности должны принять депутаты гордумы Ростова.

Михаил Васильев до этого в разные годы возглавлял Советский и Октябрьский районы донской столицы. Первым заместителем главы администрации по вопросам строительства был с февраля по ноябрь 2014 года.

Напомним, в январе 2023 года пост руководителя Пролетарского района Ростова-на-Дону покинул Егор Долматов. Чиновник проработал в этой должности с 2017 года, а потом стал заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ.

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