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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:13

22 февраля в Ростове состоится митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»

Патриотическую акцию проведут в Зеленом театре парка Революции
Ангелина СКИБА
Перед акцией выступит военный оркестр штаба ЮВО

Перед акцией выступит военный оркестр штаба ЮВО

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 22 февраля, в Ростове-на-Дону состоится митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!». Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Всех желающих принять участие в торжественной акции будут ждать в Зеленом театре на территории парка Революции. Начало в 15 часов. Перед этим пройдет выступление военного оркестра штаба ЮВО. За мероприятием можно будет следить в онлайн-режиме.

Добавим, до сбора, примерно с 14:30, откроют павильон «Мы вместе» и фотовыставку, посвященную героям специальной операции. Также будет открыта полевая кухня, где посетителей планируют угощать солдатской кашей и горячими напитками. Можно будет посетить прилавки с тематической продукцией и сувенирами (Армия России).

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» организует региональное отделение «Общероссийского Народного Фронта».

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