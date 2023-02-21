Певица Елена Ваенга перенесла концерты в Ростове и Таганроге

В Ростове певица планировала дать два концерта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известная певица Елена Ваенга перенесла выступления в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

По словам певицы, выступления также отменены в Липецке, Воронеже, Ессентуках и Краснодаре. Все концертные программы состоятся после 20 марта.

- У меня ларингит. Уже был опыт, когда выходила на сцену, тысячные залы - и мне много писали о разочаровании. Это пытка для меня и издевательство над зрителем, – объяснила своим поклонникам певица.

Отметим, что концерт Елены Ваенги был запланирован в донской столице на 23 февраля. Мероприятия должны были пройти в 15 и 19 часов. В Таганроге исполнительница планировала выступать 24 февраля.

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