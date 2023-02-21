В Ростове на Пушкинской, рядом со старинными зданиями, построят многоэтажный дом

Преобразовать планируют территорию на улице Пушкинской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на улице Пушкинской собираются возвести многоэтажный жилой дом с подземной парковкой. Информацию об этом можно найти на портале ГИС ЕГРЗ.

В опубликованном заключении указано, что планы и изыскания проверили и одобрили специалисты частной экспертной организации. Итоги были официально утверждены 20 февраля 2023 года.

Известно, что всю необходимую документацию по заказу разработал индивидуальный предприниматель. Застройщиком выступает компания «ЮжСтройКомфорт».

Преобразовать планируют территорию на улице Пушкинской, 67/25, 69. Совсем рядом с этим пространством, на Соборном, 29 и Пушкинской, 65, находятся жилые здания 1914 и 1917 годов постройки.

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