В Ростове водитель иномарки сбил 9-летнего пешехода

С травмами школьника доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 9-летнего пешехода. Происшествие случилось 21 февраля около 14 часов в Первомайском районе города.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 61-летний водитель "Хендэ" двигался по дороге. В этот момент на проезжую часть выбегает 9-летний мальчик. Водитель не успел вовремя притормозить и наехал на юного пешехода. Известно, что школьник перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате происшествия 9-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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